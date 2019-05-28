Фотофакт. В Минске открыли памятник дворникам 28.05.2019 / 15:58 / Общество Просмотров: 276 A- A+ Скульптурная композиция находится возле здания «Горремавтодор» на улице Клары Цеткин. Источник: facebook.com/iniutkin Оценка: 1 2 3 4 5 Нет оценокОценить Подпишитесь на наш канал в Тэги: памятник дворники Горремавтодор Город: Минск Другие материалы на эту тему: На могиле Александра Тихановича освящен памятник Памятник Нилу Гилевичу открыт на его могиле В Бресте открыли памятник Библии В Минске появился памятник городовому