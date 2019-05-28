Фотофакт. В Минске открыли памятник дворникам

/ Общество
Просмотров: 276

Скульптурная композиция находится возле здания «Горремавтодор» на улице Клары Цеткин.

Источник: facebook.com/iniutkin
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: памятник дворники Горремавтодор Город: Минск

Другие материалы на эту тему:

На могиле Александра Тихановича освящен памятник

На могиле Александра Тихановича освящен памятник

Памятник Нилу Гилевичу открыт на его могиле

Памятник Нилу Гилевичу открыт на его могиле

В Бресте открыли памятник Библии

В Бресте открыли памятник Библии

В Минске появился памятник городовому

В Минске появился памятник городовому