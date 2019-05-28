Движение по проспекту Независимости ограничат 29 мая

Это произойдет с 11:10 до 11:40 и связано с возложением венков и прохождением роты почетного караула во время официального визита начальника объединенного штаба центрального военного совета Китая.

В это время трассы движения некоторых автобусов изменятся, сообщает «Столичный транспорт и связь».

Например, автобусы маршрутов № 100 и 115Э пойдут по проспекту Независимости, улицам Свердлова, Ульяновской, Первомайской, Змитрока Бядули, Козлова, проспекту Независимости в обоих направлениях. Автобусы № 18, 26, 39 — по улицам Захарова, Первомайской, Змитрока Бядули, Козлова, проспекту Машерова в обоих направлениях.