Сингапур опередил США и стал самой конкурентоспособной экономикой мира
США потеряли звание самой конкурентоспособной экономики мира, уступив его Сингапуру, следует из обновленного рейтинга швейцарской бизнес-школы IMD.
Сингапур спустя 10 лет вернулся на вершину рейтинга самых конкурентоспособных экономик мира. Вторую строчку, как и годом ранее, занял Гонконг, сообщает
В десятке самых конкурентоспособных экономик впервые оказались две ближневосточные страны — ОАЭ (пятое место) и Катар (десятое место). Кроме того, Саудовская Аравия поднялась в рейтинге на 13 строк — самый крупный скачок этого года, до 26-го места.
Литва занимает 29-е место, Казахстан — 34-е, Эстония — 35-е, Польша — 38-е, Латвия — 40-е, Россия — 45-е, Украина — 54-е.
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