Сингапур опередил США и стал самой конкурентоспособной экономикой мира

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США потеряли звание самой конкурентоспособной экономики мира, уступив его Сингапуру, следует из обновленного рейтинга швейцарской бизнес-школы IMD.

Источник: imd.org

Сингапур спустя 10 лет вернулся на вершину рейтинга самых конкурентоспособных экономик мира. Вторую строчку, как и годом ранее, занял Гонконг, сообщает РБК.

В десятке самых конкурентоспособных экономик впервые оказались две ближневосточные страны — ОАЭ (пятое место) и Катар (десятое место). Кроме того, Саудовская Аравия поднялась в рейтинге на 13 строк — самый крупный скачок этого года, до 26-го места.

Литва занимает 29-е место, Казахстан — 34-е, Эстония — 35-е, Польша — 38-е, Латвия — 40-е, Россия — 45-е, Украина — 54-е.

В рейтинге глобальной конкурентоспособности, который составляется с 1989 года, представлено 63 страны. Авторы рейтинга оценивают конкурентоспособность по 20 параметрам, разделенным на четыре категории (индекса): эффективность экономики, эффективность правительства, эффективность бизнеса и инфраструктура. Сами параметры, в свою очередь, состоят более чем из 300 разнообразных переменных — от вклада в мировой ВВП, цен на бензин и уровня налоговых ставок до стоимости капитала, прозрачности государственной политики и открытости национальной культуры для иностранных идей.

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Тэги: Сингапур экономика конкурентоспособность рейтинг конкурентоспособности Город: Сингапур

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