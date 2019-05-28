Сингапур опередил США и стал самой конкурентоспособной экономикой мира

В рейтинге глобальной конкурентоспособности, который составляется с 1989 года, представлено 63 страны. Авторы рейтинга оценивают конкурентоспособность по 20 параметрам, разделенным на четыре категории (индекса): эффективность экономики, эффективность правительства, эффективность бизнеса и инфраструктура. Сами параметры, в свою очередь, состоят более чем из 300 разнообразных переменных — от вклада в мировой ВВП, цен на бензин и уровня налоговых ставок до стоимости капитала, прозрачности государственной политики и открытости национальной культуры для иностранных идей.