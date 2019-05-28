БРСМ вместо соцсетей. Министр образования предложил увлечь молодежь идеологией

Особое внимание в ССУзах должно уделяться идеологической работе. Об этом заявил Игорь Карпенко на республиканском семинаре «Перспективные направления развития системы среднего специального образования».

«Мы сетуем, что наши дети зависают в социальных сетях, вступают в сомнительные интерактивные сообщества, часто замыкаются в виртуальной среде, — сказал министр. — Так увлеките их иным, реальным, жизненным! Активизируйте работу первичных организаций БРСМ, вовлекайте туда учащихся, внедряйте новые формы взаимодействия БРСМ и учреждений образования. Они не должны отдельно существовать друг от друга. Это должен быть единый механизм».

По словам чиновника, ССУзам необходимо проводить дни открытых дверей с привлечением Белорусского республиканского союза молодежи, готовить научные конференции, работать над экспериментальными проектами и увязывать это с задачами молодежной политики.

БРСМ тоже необходимо использовать гибкий подход в работе, подчеркнул Карпенко: «Не принуждать, а заинтересовывать, не замыкаться в структуре организации, а работать со всей молодежью, создавая условия для раскрытия личностного потенциала», — сказал он.

Карпенко поручил руководителям ССУЗов обеспечить строгий и постоянный контроль за организацией и проведением различных мероприятий, в том числе международного уровня, и «не допускать случаев искажения внешнего вида и проявления неуважения к государственным символам Республики Беларусь».