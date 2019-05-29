Украинскую теннисистку из топ-1000 дисквалифицировали пожизненно

Елена Плоскина получила пожизненную дисквалификацию и штраф в размере 20 000 долларов за участие в организации договорных игр.

Источник: itftennis.com

Расследование установило, что 22-летняя украинка, которая сейчас занимает 821-е место в одиночном разряде, в октябре 2016 года познакомила другую спортсменку с теннисисткой, которая предложила за вознаграждение сыграть матч с заранее известным исходом.

Кроме того, Плоскина была признана виновной в двух других преступлениях, заключавшихся в том, что она не сообщила о коррупционной деятельности и не сотрудничала со следствием, сообщает Tennis Integrity Unit.

Самое высокое место в карьере в рейтинге WTA украинка занимала в октябре 2014 года, когда располагалась на 698-й строке.