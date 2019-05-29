СК завел уголовное дело из-за гибели девочки на ферме в Гомельской области

По данным следствия, 28 мая работник ОАО «Поречье-Оресса» в Октябрьском районе, управляя погрузчиком, зацепил проем ворот, что привело к частичному обрушению фронтальной части здания на девочку.

Фото: Следственный комитет

Малолетняя находилась возле коровника и была травмирована обломками, сообщили в СК. От полученных телесных повреждений она скончалась.

Установлено, что работник не имел права управления транспортным средством, так как ранее был лишен его за вождение в состоянии алкогольного опьянения.

Уголовное дело в отношении должностных лиц товарно-молочной фермы возбуждено за служебную халатность.