СК завел уголовное дело из-за гибели девочки на ферме в Гомельской области

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По данным следствия, 28 мая работник ОАО «Поречье-Оресса» в Октябрьском районе, управляя погрузчиком, зацепил проем ворот, что привело к частичному обрушению фронтальной части здания на девочку.

Фото: Следственный комитет

Малолетняя находилась возле коровника и была травмирована обломками, сообщили в СК. От полученных телесных повреждений она скончалась.

На ферме в Октябрьском районе погибла девочка

Установлено, что работник не имел права управления транспортным средством, так как ранее был лишен его за вождение в состоянии алкогольного опьянения.

Уголовное дело в отношении должностных лиц товарно-молочной фермы возбуждено за служебную халатность.
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Тэги: гибель девочки гибель ребенка погрузчик Город: Октябрьский

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