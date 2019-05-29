Лукашенко призвал страны Евразийского союза отказаться от протекционизма

Александр Лукашенко призвал страны Евразийского экономического союза отказаться от протекционизма на национальном уровне.

Фото пресс-службы президента Беларуси

«Надо отказаться от протекционистских решений на национальных уровнях, введения всевозможных запретительных и ограничительных мер. В этом залог формирования прочного фундамента нашего союза, успешного развития экономик стран, участвующих в интеграции», — сказал Лукашенко, выступая на заседании Высшего Евразийского экономического совета 29 мая в Нур-Султане.

При этом президент Беларуси отметил, что ЕАЭС «уже доказал свою эффективность и самостоятельность, обеспечив нашим странам дополнительный источник экономического роста, позволяющий противодействовать негативным тенденциям в мире».

Лукашенко подчеркнул необходимость создавать равные условия во всех сферах, включая энергетику.

«Пока же предпочтение отдается интересам отдельного субъекта хозяйствования, отрасли или страны. Каждый из нас, от глав государств до экспертов, должен четко понимать, что мы строим именно единый рынок, общее пространство», — цитирует белорусского лидера его пресс-служба.