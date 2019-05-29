В Столбцовском районе лесоруб-нелегал спилил 242 дерева

В Столбцовском районе задержан 56-летний житель райцентра, которого госинспекторы местной природоохраны и лесхоза подозревают в нанесении крупного вреда.

Как сообщается, мужчина организовал незаконную рубку в лесу у деревни Казейки. На протяжении нескольких дней он с нанятыми работниками приезжали в лес, где задержанный пилил сосны и березы, а его «подельники» грузили бревна в грузовик.

Отмечается, что за три дня было спилено 242 дерева (общий объем составил 98 кубометров). Стоимость заготовленной древесины превышает 1 тыс. рублей, а причиненный природе вред – в 10,2 тыс. рублей. Эти суммы задержанному придется возместить, кроме того, ему будет назначен штраф.