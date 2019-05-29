ВОЗ: каждый второй курильщик в Беларуси умрет преждевременно

В Беларуси из 300 смертей от различных болезней, которые ежедневно регистрируются в стране, 40 смертей, а это 14%, случаются в результате употребления табака.

Такие данные привел координатор программ Всемирной организации здравоохранения по общественному здоровью странового бюро ВОЗ Валентин Русович.

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Первое место по смертности в Беларуси занимают болезни сердечно-сосудистой системы — инфаркты и инсульты, прямое последствие курения. «На втором месте среди связанных с курением заболеваний — 28 локализаций раковых опухолей, начиная с рака легких и заканчивая раком мочевого пузыря, прямой кишки, предстательной железы, желудка и т.д., — продолжил Русович. — Третье место — эмфизема легких».

По данным ВОЗ, в Беларуси с курением связано 40% смертей мужчин трудоспособного возраста.

«Однако, по сравнению с ситуацией с распространением курения в Беларуси 10 лет назад, сегодня ситуация улучшается, как и в соседних странах,— сказал Русович. — В худшие годы в стране курили более 56% мужчин. Если каждый процент от общего количества курящего населения — это 20 тысяч человек, то снижение курящих даже на 7% — это уже 140 тысяч человек, которые снизили свои риски по заболеваемости».

Сегодня в Беларуси курят 48% мужчин и 12% женщин. Среди несовершеннолетних курят 20%, это около 50 тысяч подростков. Из них половина — каждый день.

По оценкам ВОЗ, каждый второй курильщик умирает преждевременно.