Ермошина возмущена публикациями в СМИ фото ее дома в Дроздах

Председатель Центризбиркома Лидия Ермошина недовольна интересом журналистов к ее частной жизни и периодически возникающими в СМИ публикациями, где фигурируют фотографии ее дома.

Претензию в адрес журналистов она высказала 29 мая на заседании ЦИК, когда обсуждалось предложение со стороны оппозиционных политиков разрешить наблюдателям на избирательных участках во время грядущих парламентских выборов беспрепятственно вести фото- и видеосъемку.

«Интересно, с какого письменного согласия портал tut.by публикует на своих страницах снимки домов, палисадники чиновников и так далее. Как, собственно, и мой дом, попадающий в материалы, которые очень читают. На каких основаниях? Когда мы их (журналистов. — БелаПАН.) будем контролировать за это?» — заявила Ермошина.

Председатель Центризбиркома, как и многие другие действующие и бывшие белорусские чиновники, бизнесмены и спортсмены, проживает в элитном коттеджном поселке «Дрозды» в Центральном районе Минска — недалеко от первой резиденции главы государства. Участки под строительство индивидуального жилья здесь выделяются на льготных условиях формально по решению местных властей.

Александр Лукашенко не скрывает, что это делается с его разрешения. Комментируя журналистам 11 мая задержание освобожденного от должности заместителя госсекретаря Совета безопасности Андрея Втюрина по подозрению в получении взятки, он заявил: «Я кусок земли даю чиновникам построить дом или квартиру, чтобы он не воровал эти миллиарды и они остались у государства. И если ты нарушаешь этот порядок — отвечай на всю катушку».