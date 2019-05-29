Брестские власти не хотят встречаться с противниками аккумуляторного завода

Руководство Брестского облисполкома считает нецелесообразной встречу с активистами по вопросам аккумуляторного завода.

Как сообщил БелаПАН правозащитник Роман Кисляк, об этом говорится в письменном ответе от 28 мая за подписью заместителя председателя облисполкома Геннадия Борисюка.

«Местная власть аргументирует отказ от встречи тем, что на все поступившие в облисполком обращения были даны ответы, — сказал правозащитник. — Также сообщается, что вопросы строительства аккумуляторного завода находятся на постоянном контроле в Брестском облисполкоме. В ответе напоминается, что в СМИ озвучивалась позиция руководства области по вопросам, связанным с деятельностью этого предприятия. В частности, в ходе брифинга 14 марта председателем облисполкома Анатолием Лисом было заявлено «о неукоснительном соблюдении природоохранного законодательства и принятии мер в случае выявления нарушений».

Кисляк напомнил, что 13 мая члены инициативной группы, выступающей против строительства аккумуляторного завода, передали в облисполком очередное заявление с просьбой организации встречи с Анатолием Лисом.

С 2018 года, после начала общественной кампании против аккумуляторного завода, активисты неоднократно добивались организации такой встречи, но под различными предлогами получали отказы.

«До сих пор мы не можем пообщаться с руководителем области по данной проблеме, которая волнует тысячи жителей Бреста и Брестского района, — отметил правозащитник. — В мае мы хотели уточнить позицию Лиса по поводу закрытия этого завода в случае обнаружения нарушений законодательства, а также поднять проблему, что во время пуско-наладочных работ на этом предприятии выбросы вредных веществ, по нашему мнению, реально не контролируются».