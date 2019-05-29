Израиль хочет быть шире представлен на белорусском рынке вина

Израильские виноделы заинтересованы в более широком представлении своей продукции на белорусском рынке, заявил БелаПАН посол Израиля Алон Шогам. 29 мая в Минске состоялась организованная диппредставительством презентация одной из самых известных винодельческих компаний этой страны Golan Heights Winery.

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«Через вино как один из наиболее интересных продуктов мы хотим показать Израиль еще больше. Наша маленькая страна конкурирует на очень большом мировом рынке вина, где представлены французы, итальянцы, испанцы. Они привозят свою продукцию и в Беларусь, и я понимаю их преимущества в объемах поставок и в качестве. Но израильское вино — тоже интересный продукт, и мы хотим, чтобы он был более широко представлен на белорусском рынке. Пока его на полках магазинов немного. Мы надеемся, что больше людей будет интересоваться израильским вином», — сказал посол.

При этом он отметил, что израильское вино еще и религиозный продукт, который используется раввинами при богослужениях.

Шогам констатировал, что израильское вино — недешевый продукт, что связано и с логистикой, и с налогами.

«Но мы думаем, что со временем можно будет удешевить вино, чтобы оно стало доступно для каждого белорусского стола, в том числе если речь идет о кошерном вине на еврейском столе», — сказал дипломат.

Оценивая работу израильских бизнесменов в Беларуси и привлечение израильских инвестиций, посол отметил: «Основная причина их деятельности здесь — им легко общаться и понимать законы, они хорошо реагируют на местную среду, потому как некоторые из них здесь выросли или родители родом отсюда. Эмигранты второй волны хорошо стоят на ногах, успешно ведут бизнес и хотят его расширять, в том числе в Беларуси. Что касается инвестиций, то Израиль не производит много товаров, а является сервис-провайдером готовой продукции. Мы не производим лучший в мире трактор, но добавляем в него маленькую кнопочку, которая превращает его в самый хороший. Я думаю, что лучше говорить не об израильских инвестициях, а о партнерстве для продажи совместной продукции в третьи страны».

По мнению Шогама, в последнее время торгово-экономические отношения между двумя странами развиваются неплохо, товарооборот растет.

«Мы понимаем, что в торговле мы конкурируем с Россией, которая больше Израиля и ближе к Беларуси. В свою очередь, белорусская продукция на полках израильских магазинов конкурирует с европейской, американской, азиатской. Но мы понимаем, что у нас достаточно близкие отношения. И в Израиле знают белорусскую продукцию, а в Беларуси — израильскую. Особенно ярко это проявляется в IT-сфере. Мы надеемся, что наш взаимный товарооборот будет и дальше расти», — сказал дипломат.

«Больших проблем в Беларуси мы не встречали, и это уже большое достижение. Думаю, самое главное, что прогресс в отношениях есть. Мы в разных мирах: у нас — капитализм, у вас — социально ориентированное государство, но мы находим общие интересы и торгуем друг с другом. Это самое главное наше достижение», — подытожил Шогам.

По данным Белстата, в январе—марте 2019 года товарооборот между Беларусью и Израилем составил 40 млн 267,5 тыс. долларов, что на 27,1% больше, чем за аналогичный прошлогодний период, в том числе экспорт — 26 млн 270,5 тыс. (+50,9%), импорт — 13 млн 997 тыс. (-1,9%). Сальдо для Беларуси положительное — 12 млн 237,5 тыс. долларов.