Шотландия проведет референдум о независимости при выходе Британии из ЕС

/ Мир
Просмотров: 237

Правительство Шотландии опубликовало законопроект, который предусматривает проведение второго референдума о независимости.


Парламент Великобритании не одобрил соглашение по Brexit. Что теперь?

Референдум будет проведен в случае, если Британия все же выйдет из состава ЕС, сообщает The Guardian.

Глава правительства Никола Стерджен отметила, что повторное голосование должно пройти до 2021 года и дать стране «возможность выбрать путь независимой нации, а не навязанное нам будущее с Brexit».

В июне 2016 года британцы сказали «нет» сохранению членства страны в составе ЕС. Шотландия и Северная Ирландия проголосовали за сохранение членства, а Уэльс и Англия поддержали Brexit.
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: Шотландия Великобритания-ЕС референдум о независимости Персона: Никола Стерджен Город: Глазго

Другие материалы на эту тему:

Парламент Великобритании не одобрил соглашение по Brexit. Что теперь?

Парламент Великобритании не одобрил соглашение по Brexit. Что теперь?

Ляксей Лявончык. BREXIT. Великая Британия становится еще меньше

Ляксей Лявончык. BREXIT. Великая Британия становится еще меньше

В Шотландии предлагают есть вместо того, чтобы курить

В Шотландии предлагают есть вместо того, чтобы курить

Шотландская уборщица выиграла 2 млн. долларов, но работу не бросит

Шотландская уборщица выиграла 2 млн. долларов, но работу не бросит