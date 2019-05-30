Шотландия проведет референдум о независимости при выходе Британии из ЕС

Правительство Шотландии опубликовало законопроект, который предусматривает проведение второго референдума о независимости.

Референдум будет проведен в случае, если Британия все же выйдет из состава ЕС, сообщает The Guardian .

Глава правительства Никола Стерджен отметила, что повторное голосование должно пройти до 2021 года и дать стране «возможность выбрать путь независимой нации, а не навязанное нам будущее с Brexit».

В июне 2016 года британцы сказали «нет» сохранению членства страны в составе ЕС. Шотландия и Северная Ирландия проголосовали за сохранение членства, а Уэльс и Англия поддержали Brexit.