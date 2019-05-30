Четыре человека погибли при крушении вертолета в Ровенской области

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Военный вертолет Ми-8 совершал учебно-тренировочный полет и упал возле села Сестрятин Радивиловского района, что между Ровно и Львовом.

«В результате авиационной катастрофы, по предварительной информации, погибли четыре члена экипажа вместе с командиром 16-й отдельной бригады армейской авиации», — указано в сообщении Сухопутных войск Вооруженных сил Украины в Facebook.

Для выяснения обстоятельств на место происшествия выехала комиссия Министерства обороны, Генерального штаба и командования Сухопутных войск.
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Тэги: Украина крушение вертолета гибель крушение Ми-8 Город: Ровно

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