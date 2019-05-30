Могилевский патологоанатом нагрел полтысячи человек

Его будут судить за коррупцию.

/ Общество
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По данным следствия, 44-летний врач-патологоанатом, являясь заведующим отделения, создал и возглавил организованную группу, в состав которой вошли подчиненные санитары.


Освобождать коррупционеров теперь может только Лукашенко

С 2010 года по январь 2018-го указанные лица необоснованно завышали стоимость ритуальных услуг, предварительно согласовывая сумму с заведующим, сообщили в Следственном комитете.

Обвиняемые под любым предлогом предотвращали возможность расчетов в безналичной форме, принимали от граждан наличные деньги без выдачи кассовых чеков, часть которых делилась между участниками группы.

Следователи допросили более 4 тысяч граждан. Потерпевшими по уголовному делу признали 492 человека.

Уголовное дело передали прокурору для направления в суд.
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Тэги: ритуальные услуги мошенничество Город: Могилев

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