Арина Соболенко проиграла на «Ролан Гаррос» 17-летней американке

/ Спорт
Просмотров: 1060

Белорусская теннисистка Арина Соболенко (11-й номер мирового рейтинга) завершила выступление в одиночном разряде Открытого чемпионата Франции.

Фото Philippe Montigny / FFT

30 мая в матче второго круга Соболенко проиграла 17-летней Аманде Анисимовой (51) из США — 4:6, 2:6. Анисимова уже второй раз в этом сезоне выбивает Соболенко из турниров Большого шлема. Впервые это случилось в первом круге Australian Open.

В матче первого круга Соболенко обыграла Доминику Цибулкову (41) из Словакии — 7:5, 6:1.

В эти минуты свой матч второго круга проводит Виктория Азаренко (43). Ее соперница — первая ракетка мира Наоми Осака из Японии.
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: Ролан Гаррос Персона: Арина Соболенко Аманда Анисимова Доминика Цибулкова Виктория Азаренко Наоми Осака

Другие материалы на эту тему:

20-летняя Елена Остапенко из Латвии выиграла «Ролан Гаррос»

20-летняя Елена Остапенко из Латвии выиграла «Ролан Гаррос»

Победа Джоковича на «Ролан Гаррос»: «шлем» с двумя миллионами евро

Победа Джоковича на «Ролан Гаррос»: «шлем» с двумя миллионами евро

Азаренко оштрафовали за «полную хрень»

Азаренко оштрафовали за «полную хрень»

Мария Шарапова выиграла «Ролан Гаррос» второй раз за три года

Мария Шарапова выиграла «Ролан Гаррос» второй раз за три года