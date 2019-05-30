Арина Соболенко проиграла на «Ролан Гаррос» 17-летней американке

Белорусская теннисистка Арина Соболенко (11-й номер мирового рейтинга) завершила выступление в одиночном разряде Открытого чемпионата Франции.

Фото Philippe Montigny / FFT

30 мая в матче второго круга Соболенко проиграла 17-летней Аманде Анисимовой (51) из США — 4:6, 2:6. Анисимова уже второй раз в этом сезоне выбивает Соболенко из турниров Большого шлема. Впервые это случилось в первом круге Australian Open.

В матче первого круга Соболенко обыграла Доминику Цибулкову (41) из Словакии — 7:5, 6:1.

В эти минуты свой матч второго круга проводит Виктория Азаренко (43). Ее соперница — первая ракетка мира Наоми Осака из Японии.