Минчанина будут судить за избиение расклейщицы объявлений

В суд направили уголовное дело против 55-летнего минчанина, который несколько раз ударил расклейщицу объявлений, рассказали в прокуратуре Партизанского района.

По сообщению агентства «Минск-Новости» , 41-летняя женщина подрабатывала вечером расклейкой объявлений в жилом секторе на улице Клумова. У подъезда дома № 5 к ней подошел мужчина с ребенком и начал высказывать недовольство. Расклейщица решила уйти, чтобы избежать конфликта.

Незнакомец, с ее слов, стал хватать за одежду, за руки. Потом, отведя ребенка домой, он догнал ее у торца дома и двумя ударами по голени и ягодице сбил с ног, а после ударил по голове рукой.

В своем заключении судмедэксперт указал, что у потерпевшей закрытая черепно-мозговая травма легкой степени, а на ногах выявлены гематомы.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело за хулиганство. У него высшее образование, он занимает руководящий пост в одном из учреждений культуры, женат. Ему грозит до трех лет лишения свободы.