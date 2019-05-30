Минчанина будут судить за избиение расклейщицы объявлений
Хулиган занимает руководящий пост в одном из учреждений культуры.
В суд направили уголовное дело против 55-летнего минчанина, который несколько раз ударил расклейщицу объявлений, рассказали в прокуратуре Партизанского района.
По сообщению агентства
Незнакомец, с ее слов, стал хватать за одежду, за руки. Потом, отведя ребенка домой, он догнал ее у торца дома и двумя ударами по голени и ягодице сбил с ног, а после ударил по голове рукой.
В своем заключении судмедэксперт указал, что у потерпевшей закрытая черепно-мозговая травма легкой степени, а на ногах выявлены гематомы.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело за хулиганство. У него высшее образование, он занимает руководящий пост в одном из учреждений культуры, женат. Ему грозит до трех лет лишения свободы.