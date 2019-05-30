МАЗ начал продажи под своим брендом китайских микроавтобусов и фургонов

Минский автомобильный завод официально запустил продажи грузовых фургонов МАЗ-365022 и микроавтобусов МАЗ-281040.

Автомобили выпускают на свободных площадях ОАО «Брестмаш» из комплектующих китайской компании JAC Motors. В планах — существенно повысить локализацию производства. Приоритет будут отдавать качественным белорусским компонентам.

Грузовой фургон стоит в Беларуси 56 484 рубля с учетом НДС. Стоимость микроавтобуса в стандартной комплектации составляет 62 196 рублей.

Микроавтобусы МАЗ-281040 и фургоны МАЗ-365022 оснащены турбодизельными моторами мощностью 150 «лошадей», которые работают в паре с «механикой». Обе машины соответствуют классу Евро-5.

Салон микроавтобуса можно выбрать — от грузового до пассажирского с 16 сиденьями. Для пассажиров установлена сдвижная дверь. В базовый комплект входят комфортабельные сиденья с регулировкой наклона спинки, кондиционер, круиз-контроль и магнитола. Предусмотрены также задний парктроник и электронная система распределения тормозных усилий.

Грузовой фургон включает цельнометаллический кузов и интегрированную в него раму. Грузоподъемность автомобиля составляет 1430 кг, а максимальная масса — 4 тонны. В стандартную комплектацию включены кондиционер, парктроник, круиз-контроль и полный электропакет: привод зеркал, электрические стеклоподъемники и центральный замок.

«Мы активно развиваем новое для себя направление. Сейчас в Беларуси растет спрос на качественные и доступные микроавтобусы и фургоны. Наша стратегия как раз и предполагает оптимальное соотношение цены и качества. Кроме того, мы полностью обеспечиваем покупателей сервисным обслуживанием. Интерес к новинкам высокий», — отметили в ОАО «МАЗ».