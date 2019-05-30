Азаренко проиграла на «Ролан Гаррос» первой ракетке мира

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко (43-й номер мирового рейтинга) завершила выступление в одиночном разряде Открытого чемпионата Франции.

30 мая в матче второго круга Азаренко проиграла первой ракетке мира Наоми Осака из Японии — 6:4, 5:7, 3:6.

Это была третья очная встреча теннисисток. Счет стал 2-1 в пользу Осаки.

В матче первого круга Азаренко обыграла Елену Остапенко (39) из Латвии.

Таким образом, в сетке одиночного разряда не осталось представительниц Беларуси. В первом круге вылетели Вера Лапко и Александра Саснович, во втором — Арина Соболенко.