Азаренко проиграла на «Ролан Гаррос» первой ракетке мира
Белорусская теннисистка Виктория Азаренко (43-й номер мирового рейтинга) завершила выступление в одиночном разряде Открытого чемпионата Франции.
30 мая в матче второго круга Азаренко проиграла первой ракетке мира Наоми Осака из Японии — 6:4, 5:7, 3:6.
Это была третья очная встреча теннисисток. Счет стал 2-1 в пользу Осаки.
В матче первого круга Азаренко обыграла Елену Остапенко (39) из Латвии.
Таким образом, в сетке одиночного разряда не осталось представительниц Беларуси. В первом круге вылетели Вера Лапко и Александра Саснович, во втором — Арина Соболенко.