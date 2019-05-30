В первом квартале за чертой бедности находились 5,3% жителей Беларуси

В первом квартале 2019 года доля граждан Беларуси с уровнем среднедушевых располагаемых ресурсов ниже бюджета прожиточного минимума составила 5,3% против 5,5% в четвертом квартале прошлого года, свидетельствуют данные официальной статистики.

Менее 200 рублей среднедушевых располагаемых ресурсов в месяц в первом квартале 2019 года имело 2,9% населения (в предыдущем квартале — 3,5%), от 200,1 до 250 — 4,8% (5,4%), от 250,1 до 300 — 7,1% (7,6%), от 300,1 до 350 — 11,4% (9,5%), от 350,1 до 400 — 12% (11,8%), от 400,1 до 500 — 19,7% (21,4%), от 500,1 до 600 — 14,2% (13,3%), от 600,1 до 700 — 9,8% (9,5%), от 700,1 до 800 — 5,8% (6,4%), более 800 рублей — 12,3% (11,6%).

В структуре потребительских расходов домашних хозяйств доля затрат составила: на питание — 39,6% (в первом квартале 2018 года — 40,8%); на алкогольные напитки и табачные изделия — 2,9% (3,2%); на покупку непродовольственных товаров — 31,1% (29,8%), в том числе одежды, обуви — 6,8% (6,4%), предметов личного пользования — 2,7% (2,9%), предметов домашнего обихода, бытовой техники — 4,6% (4,4%); на оплату услуг — 26,4% (26,2%), в том числе ЖКУ — 8,7% (8,6%), медицинских и санаторно-оздоровительных — 1,4% (1,6%), образования — 2% (2,1%), учреждений культуры, спорта, туристических и экскурсионных — 1,7% (1,7%), общественного транспорта — 2,5% (2,3%), связи — 5,3% (5,3%).

По данным статистики, в первом квартале 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года снизилось потребление: овощей и бахчевых — с 6,6 до 6,5 кг в месяц в расчете на члена домашнего хозяйства; хлеба и хлебопродуктов — с 6,9 до 6,7 кг; картофеля — с 5,2 до 5 кг.

Не изменилось потребление: мяса и мясных продуктов — 6,3 кг в месяц; растительного масла, маргарина и жиров — 0,9 кг; яиц — 18 шт.

Увеличилось потребление: рыбы и рыбопродуктов — с 1,2 до 1,3 кг; молока и молочных продуктов — с 21,4 до 21,6 кг, сахара и кондитерских изделий — с 2,1 до 2,2 кг, фруктов и ягод — с 5,9 до 6,3 кг на человека в месяц.