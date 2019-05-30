Еще одного оппозионера оштрафовали за участие в «Чернобыльском шляхе»

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Суд Первомайского района Минска оштрафовал сопредседателя оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Ольгу Ковалькову на 15 базовых величин (382,5 рубля) за участие в несанкционированном властями «Чернобыльском шляхе». Решение вынес судья Юрий Горбатовский.

Как сообщила БелаПАН Ковалькова, на протяжении месяца суд дважды возвращал протокол на доработку. При этом во время заседания пришлось вызывать свидетеля, поскольку в протоколе не было указано, принимала ли она участие в акции.

В итоге суд признал Ковалькову виновной по ч. 1 ст. 23.34 КоАП (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий). Сопредседатель оргкомитета БХД намерена обжаловать приговор.
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Тэги: Чернобыльский шлях-2019 БХД Персона: Ольга Ковалькова Юрий Горбатовский

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