Пограничники не позволят ввозить на Евроигры наркотики

Ввоз наркотических веществ гражданами, собирающимися посетить II Европейские игры, недопустим, заявил начальник отдела управления пограничного контроля Госпогранкомитета Кузьма Лесняк на пресс-конференции в Минске 30 мая.

«Наркотик — он везде наркотик, и в Африке — да. Ну, пусть попытаются. Вы ж, наверное, читаете, по 311 килограммов пытались, по 100, по 200. Я думаю, [тюремного] срока нормально хватит», — сказал Лесняк.

Тема ввоза наркотических веществ возникла в связи с недавним заявлением инициативы Legalize Belarus, которая со ссылкой на Госпогранкомитет сообщила, что иностранные болельщики могут ввозить их в виде лекарств для личного потребления по медицинским показаниям при наличии подтверждающих документов.

По словам Лесняка, эта тема не входит в компетенцию его ведомства, и для выяснения обстоятельств появления такой информации была подключена пресс-служба ГПК. Позднее инициатива Legalize Belarus исправила ошибку и сослалась на ответ Государственного таможенного комитета, присланный после соответствующего запроса от 30 апреля нынешнего года.

«В соответствии с подпунктом а) пункта 6 Положения о ввозе на таможенную территорию ЕАЭС и вывозе с таможенной территории ЕАЭС наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров ввоз и (или) вывоз физическими лицами ограниченного количества наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров в виде лекарственных средств для личного применения по медицинским показаниям допускается при наличии подтверждающих медицинских документов с указанием наименования и количества товара, а также прекурсоров в качестве товаров для личного пользования в объемах, определенных законодательством государств — членов ЕАЭС. Подтверждающие медицинские документы (их заверенные копии) составляются на языке государства — члена ЕАЭС, на территорию которого осуществляется ввоз указанных лекарственных средств, либо прилагается их нотариально заверенный перевод на язык указанного государства — члена ЕАЭС», — отмечается в ответе ГТК.

В соответствии с белорусским законом «О наркотических средствах, психотропных веществах, их прекурсорах и аналогах» физическим лицам разрешается ввозить или вывозить наркотические средства в количестве, «не превышающем недельную потребность, и психотропные вещества, прекурсоры в количестве не более 90 разовых доз в виде лекарственных средств для личного применения по медицинским показаниям при наличии подтверждающих медицинских документов или их копий, заверенных в соответствии с законодательством государства вывоза этих средств и веществ или государства выдачи этих копий, с указанием наименования и количества таких средств и веществ».

При ввозе физлицом лекарственных средств, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, может быть предоставлена выписка из медицинской документации пациента, где должно быть указано наименование лекарственного средства, содержащего наркотическое средство или психотропное вещество, его дозировка и количество, необходимое пациенту на сутки. Также таким документом может быть рецепт врача или его копия.

По словам заместителя директора фонда «Дирекция II Европейских игр 2019 года» Анатолия Котова, такие послабления допускаются на крупных международных спортивных мероприятиях, чтобы больному «не стало плохо».

«Мы изучали опыт недавнего чемпионата мира по футболу и Олимпиады в Сочи... Мы делаем все, чтобы было комфортно, но абсолютно в рамках законодательства, чтобы не было инсинуаций на предмет того, что Беларусь, мол, разрешила ввоз килограммами того, чего нельзя ввозить даже граммами», — отметил Котов.

Ранее ГТК сообщил о закупке для пунктов пропуска через границу детекторов наркотических и взрывчатых веществ.