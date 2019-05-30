Мясникович зазывает Всемирный банк в белорусский лес

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Условия реализации совместных проектов и возможности расширения партнерства обсуждены 30 мая на встрече председателя Совета Республики Михаила Мясниковича с главой представительства Всемирного банка в Беларуси Алексом Кремером, сообщает пресс-служба верхней палаты парламента.

Фото pixabay.com

По словам спикера, общая сумма совместных проектов, реализуемых в настоящее время, оценивается почти в 800 млн долларов.

«У нас есть дорожная карта сотрудничества, но со временем появляются новые идеи, и мы заинтересованы, чтобы наши отношения со Всемирным банком прирастали новыми интересными системными проектами. Речь идет о дальнейшем открытии нашей экономики. В качестве источника роста ВВП видим инвестиционную деятельность, более активное привлечение прямых иностранных инвестиций», — отметил Мясникович.

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Председатель СР НС предложил Всемирному банку расширить сотрудничество в лесном хозяйстве, поскольку Беларусь «располагает богатыми лесными ресурсами».

«Мы могли бы со Всемирным банком подумать, как повысить эффективность их использования. Это могут быть крупные инвестиционные проекты с участием компаний Евросоюза. Мы провели соответствующие переговоры с представителями бизнеса Польши и Германии. Интерес к этой сфере у них есть», — добавил он.

Еще одним перспективным направлением взаимодействия является электроэнергетика, считает спикер верхней палаты. По мнению Мясниковича, партнерство со Всемирным банком может развиваться и в сфере местного самоуправления.

В ходе встречи обсуждена «дорожная карта» структурных реформ в Беларуси, а также прогноз развития экономики страны в среднесрочной перспективе. Председатель Совета Республики отметил, что макроэкономическая стабильность в Беларуси обеспечивается за счет жесткой денежно-кредитной и бюджетно-налоговой политики.

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В свою очередь Кремер выразил заинтересованность в более тесном сотрудничестве с парламентом.

Глава представительства Всемирного банка в Беларуси также проинформировал о новых проектах, которые планируется реализовать. В частности, в ближайшее время будет утвержден проект на 100 млн долларов в сфере образования. Еще один проект с таким же объемом финансирования запланирован к реализации в сфере водоснабжения и водоотведения, а также в области энергетики и энергоэффективности.

Ранее Naviny.by писали, что на встрече с вице-премьером Владимиром Дворником и главой Комитета госконтроля Леонидом Анфимовым Александр Лукашенко раскритиковал лесное хозяйство: «Я бываю часто в лесу и смотрю, как работают наши лесники. Ни по посадкам, ни вовремя спилить спелый лес для того, чтобы его переработать, ни дорог… В общем, мало порядка. Мы просто безалаберно относимся к этому дару природы. Я уже не говорю про экономику. Это хорошее сырье. А вы там напилили где-то леса, даже уже журналисты обнаружили, и не можете его переработать».
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Тэги: Беларусь-Всемирный банк лесное хозяйство Персона: Михаил Мясникович Алекс Кремер

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