Мясникович зазывает Всемирный банк в белорусский лес

Условия реализации совместных проектов и возможности расширения партнерства обсуждены 30 мая на встрече председателя Совета Республики Михаила Мясниковича с главой представительства Всемирного банка в Беларуси Алексом Кремером, сообщает пресс-служба верхней палаты парламента.

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По словам спикера, общая сумма совместных проектов, реализуемых в настоящее время, оценивается почти в 800 млн долларов.

«У нас есть дорожная карта сотрудничества, но со временем появляются новые идеи, и мы заинтересованы, чтобы наши отношения со Всемирным банком прирастали новыми интересными системными проектами. Речь идет о дальнейшем открытии нашей экономики. В качестве источника роста ВВП видим инвестиционную деятельность, более активное привлечение прямых иностранных инвестиций», — отметил Мясникович.

Председатель СР НС предложил Всемирному банку расширить сотрудничество в лесном хозяйстве, поскольку Беларусь «располагает богатыми лесными ресурсами».

«Мы могли бы со Всемирным банком подумать, как повысить эффективность их использования. Это могут быть крупные инвестиционные проекты с участием компаний Евросоюза. Мы провели соответствующие переговоры с представителями бизнеса Польши и Германии. Интерес к этой сфере у них есть», — добавил он.

Еще одним перспективным направлением взаимодействия является электроэнергетика, считает спикер верхней палаты. По мнению Мясниковича, партнерство со Всемирным банком может развиваться и в сфере местного самоуправления.

В ходе встречи обсуждена «дорожная карта» структурных реформ в Беларуси, а также прогноз развития экономики страны в среднесрочной перспективе. Председатель Совета Республики отметил, что макроэкономическая стабильность в Беларуси обеспечивается за счет жесткой денежно-кредитной и бюджетно-налоговой политики.

В свою очередь Кремер выразил заинтересованность в более тесном сотрудничестве с парламентом.

Глава представительства Всемирного банка в Беларуси также проинформировал о новых проектах, которые планируется реализовать. В частности, в ближайшее время будет утвержден проект на 100 млн долларов в сфере образования. Еще один проект с таким же объемом финансирования запланирован к реализации в сфере водоснабжения и водоотведения, а также в области энергетики и энергоэффективности.