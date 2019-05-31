В Березовском районе в огне погиб инвалид II группы

Трагедия произошла накануне днем в агрогородке Пески (Березовский район).

По информации регионального управления МЧС, пожар произошел в трехкомнатной квартире, расположенной в двухэтажном кирпичном доме.

Огнем повреждено имущество и пол. Огонь унес жизнь 64-летнего пенсионера, инвалида II группы (опорно-двигательный аппарат).

Всего за прошедшие дежурные сутки на территории Беларуси произошло 16 пожаров (всего с начала года – 2798).