Беларусь за счет денег ЕС начала модернизацию пункта пропуска «Урбаны» на границе с Латвией

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Началась реализация проекта модернизации пункта пропуска «Урбаны» на границе с Латвией за счет средств Евросоюза, сообщает Государственный таможенный комитет Беларуси.

Фото носит иллюстративный характер

В пункте пропуска будет установлен стационарный инспекционно-досмотровый комплекс, а также осуществлена реконструкция и расширение участка дороги, созданы дополнительные полосы движения с латвийским пунктом пропуска «Силене».

Это предусматривает грантовый контракт по проекту международной технической помощи «Модернизация пункта погранперехода Урбаны — Силене (Латвия — Беларусь)». Реализация проекта началась 25 мая 2019 года. Вклад Евросоюза в рамках данного проекта для Беларуси составит порядка 3,5 млн евро.

Ведущий бенефициар проекта — Государственный таможенный комитет, а реализовываться он будет совместно с Витебской таможней и латвийским государственным акционерным обществом «Государственное недвижимое имущество» в рамках программы трансграничного сотрудничества «Латвия-Литва-Беларусь» на 2014-2020 годы Европейского инструмента соседства.

Также проектом предусмотрена реконструкция инженерных коммуникаций, выделение дорожек для организации пешего пересечения границы в обоих направлениях, совершенствование инфраструктуры управления транспортными потоками.

«Реализация проекта будет способствовать укреплению безопасности на белорусско-латвийской границе, улучшению эффективности проведения таможенного контроля, созданию комфортных условий для пребывания в пункте пропуска и пересечения границы», — отмечает ГТК.
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Тэги: Беларусь-Латвия-граница Урбаны модернизация

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