Меркель присвоена почетная докторская степень Гарвардского университета

Один из самых знаменитых и престижных вузов мира – Гарвардский университет – присвоил федеральному канцлеру Германии Ангеле Меркель почетную докторскую степень.

Как сообщается, особо отмечена миграционная политика главы правительства и то, как она отстаивала свои убеждения, даже когда их критиковали.

Речь Меркель собрались послушать 20 тысяч выпускников, учеников и преподавателей Гарварда. Ее выступление многие расценили как косвенную критику президента США Дональда Трампа, несмотря на то, что его имя ни разу не было произнесено во время речи.