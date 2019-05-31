Меркель присвоена почетная докторская степень Гарвардского университета

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Один из самых знаменитых и престижных вузов мира – Гарвардский университет – присвоил федеральному канцлеру Германии Ангеле Меркель почетную докторскую степень.

Как сообщается, особо отмечена миграционная политика главы правительства и то, как она отстаивала свои убеждения, даже когда их критиковали.

Речь Меркель собрались послушать 20 тысяч выпускников, учеников и преподавателей Гарварда. Ее выступление многие расценили как косвенную критику президента США Дональда Трампа, несмотря на то, что его имя ни разу не было произнесено во время речи.
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Тэги: Гарвард Германия Персона: Ангела Меркель Город: Гарвард

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