Физически запустить второй энергоблок БелАЭС собираются в этом году

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Физический пуск второго энергоблока Белорусской АЭС должен начаться уже в 2019 году — это указано в таблице целевых показателей и планов по ключевым событиям на 2019 год в прошлогоднем отчете АО «Атомэнергопром» — дочерней компании российской госкорпорации «Росатом», которая консолидирует гражданские активы атомной отрасли РФ.

В числе ключевых событий на этот год также указано первое включение в сеть первого энергоблока БелАЭС.

На этапе физического пуска в реактор энергоблока загружают ядерное топливо. Обычно это длится 10-15 дней. Далее после серии испытаний начнется энергетический пуск — энергоблок включат в электрическую сеть и будут постепенно наращивать его мощность до номинальной.

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Белорусская АЭС возводится вблизи Островца (Гродненская область) за счет кредита России по типовому российскому проекту ВВЭР-1200.

Кредитная линия до 10 млрд долларов на строительство станции открыта до 2035 года. Ввод в эксплуатацию первого энергоблока АЭС запланирован на декабрь 2019 года, второго — на июль 2020-го. Предполагается, что атомная станция будет вырабатывать 18 млрд кВт·ч электроэнергии ежегодно.

Заместитель министра энергетики Михаил Михадюк на встрече с журналистами 15 апреля в Сочи (РФ) сообщил, что физический пуск первого энергоблока БелАЭС должен состояться осенью, если «на стадии обкаток не будет серьезных форс-мажоров». По его словам, доставка ядерного топлива должна пройти за месяц до физического пуска первого энергоблока.

Сюжет: Беларусь строит АЭС
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Тэги: АЭС-Беларусь

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