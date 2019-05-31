По делу о коррупции в системе Минлесхоза взяли под стражу 11 человек

Суд Центрального района Минска вынес решения по уголовным делам о коррупции в системе Минлесхоза. Процесс начался в январе 2019 года.

В процессе было 15 обвиняемых. На большинство из обвиняемых сегодня, 31 мая, надели наручники прямо в зале суда, сообщает TUT.by . Среди мест их работы фигурируют Горецкий, Могилевский, Старобинский, Бобруйский, Логойский лесхозы.

Максимальный срок получил бывший инженер-радиолог Могилевского лесхоза Михаил Григорович, его суд Центрального района Минска приговорил к 4 годам лишения свободы в колонии усиленного режима с конфискацией имущества и запретом занимать высокие должности в течение пяти лет.

Александра Корзуна и Павла Ходоска, которые во время всего процесса были под стражей, суд Центрального района Минска приговорил к 2,5 годам лишения свободы в колонии усиленного режима, с конфискацией имущества и запретом занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей в течение пяти лет.

Еще двоих фигурантов суд признал виновными по ч. 2 ст. 430 УК и приговорил к 2,5 годам лишения свободы в колонии усиленного режима с конфискацией имущества и запретом занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей в течение пяти лет.

Восьмерых человек признали виновными по ч.1 ст. 430 УК и дали 1,5 года лишения свободы в условиях усиленного режима с конфискацией имущества.

Суд также признал виновными двух бизнесменов. Предпринимателя Виктора Яблонского — виновным по ч. 2 ст. 243 УК (Уклонение от уплаты сумм налогов, сборов) и по ч.1 ст. 431 УК (Дача взятки) и назначил наказание в виде ограничения свободы на 3 года без направления в исправительные учреждения открытого типа, с конфискацией имущества и запретом заниматься предпринимательской деятельностью сроком на 5 лет. Еще одного бизнесмена Андрея Кацызну суд признал виновным по ч. 1. т. 431 УК (Дача взятки) и отправил на исправительные работы на 1 год с удержанием 25% заработка ежемесячно.

В феврале 2018 года стало известно, что КГБ раскрыл преступную схему экспорта высококачественных пиломатериалов под видом низкосортного сырья. 15 февраля прошлого года Александр Лукашенко снял с должности министра лесного хозяйства Михаила Амельяновича.