В Беларуси запустили новый проект для учителей

«БПС-Сбербанк» вместе с Министерством образования запускает программу «Учитель для Беларуси», которая призвана повысить качество обучения в регионах.

Участники программы на два года отправятся в школы за пределами столицы и областных центров. Педагогов ждет работа на ставку и стипендия за реализацию социально значимого проекта.

В 2019 году отберут 12 учителей со всей страны для шести школ. В последующем число наставников и учебных заведений увеличат. Все участники пройдут месячный летний интенсив, где освоят современные подходы к педагогике и преподаванию, прокачают свои личностные и лидерские качества, получат знания в области проектного менеджмента.

Каждый участник получит от «БПС-Сбербанка» дополнительную материальную поддержку: помимо зарплаты, учителям будет начисляться стипендия в 250 рублей. Им также предоставят ноутбуки и компенсируют расходы на жилье при необходимости переезда.

«Наша задача найти креативных и увлеченных профессией учителей, которые будут обучать ребят вне больших городов и развивать их таланты. Это станет важным вкладом в будущее нашей страны», — отметила заместитель председателя правления «БПС-Сбербанка» Лилия Астапович.

Принять участие в программе могут кандидаты с профильным педагогическим образованием (особый интерес к учителям математики — их не хватает больше всего). Организаторы ищут людей с высокой мотивацией, активной жизненной позицией и готовностью к изменениям, в том числе к переезду. Для участия нужно заполнить анкету.

Кандидатов ожидают скайп-интервью, а на последнем этапе — собеседование в Минске. Ключевыми критериями для отбора станут профессиональный уровень, коммуникативные навыки и осознанная мотивация на участие.