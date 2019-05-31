Двух противников аккумуляторного завода оштрафовали в Бресте

Суд Ленинского района 31 мая оштрафовал Александра Козлянко за нарушение порядка организации массовых мероприятий на восемь базовых величин (204 рубля) за участие в шествии 7 апреля, а также на две базовые величины (51 рубль) за уклонение от явки в орган, ведущий административный процесс.

27 мая суд Брестского района также оштрафовал Анатолия Ермоленко на 10 базовых величин (255 рублей) за участие в аналогичном шествии 14 апреля.

«Два месяца суды в Бресте штрафуют противников аккумуляторного завода. В июне суды продолжатся. Власти хотят запугать активистов. Но даже после штрафов они продолжают приходить по воскресеньям на площадь, потому что считают: этот завод — угроза для жизни людей», — заявил правозащитник Владимир Величкин.

В мае было оштрафовано семь активистов: один — за участие в шествиях противников аккумуляторного завода 7 и 14 апреля, четыре — за участие в шествии 7 апреля, два — за участие в шествии 14 апреля.

В апреле оштрафовано 16 активистов: десять — за участие в шествии противников завода 7 апреля, пять — за участие в шествии 14 апреля, одна активистка — за раздачу желтых надувных шаров 31 марта на площади Ленина.