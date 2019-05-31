Пьяного водителя фуры задержали в Барановичском районе

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На трассе Р2 Столбцы — Ивацевичи — Кобрин задержали водителя, который управлял грузовиком Isuzu в состоянии сильного алкогольного опьянения.

По сообщению УВД Брестского облисполкома, сигнал о нарушителе поступил в милицию поздно вечером 29 мая. Обратившийся сообщил, что по трассе виляет из стороны в сторону, резко тормозит и ускоряется грузовик.

Работник одного из брестских транспортных предприятий ехал из Глубокого в Брест. Его освидетельствование показало 3,8 промилле.
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Тэги: пьянство за рулем фура Город: Барановичи

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