Пьяного водителя фуры задержали в Барановичском районе

На трассе Р2 Столбцы — Ивацевичи — Кобрин задержали водителя, который управлял грузовиком Isuzu в состоянии сильного алкогольного опьянения.

По сообщению УВД Брестского облисполкома, сигнал о нарушителе поступил в милицию поздно вечером 29 мая. Обратившийся сообщил, что по трассе виляет из стороны в сторону, резко тормозит и ускоряется грузовик.

Работник одного из брестских транспортных предприятий ехал из Глубокого в Брест. Его освидетельствование показало 3,8 промилле.