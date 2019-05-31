Фотофакт. Осенью в Солигорске сдадут обновленный стадион «Шахтер»

В Солигорске началась реконструкция стадиона одного из сильнейших футбольных клубов страны.

ОАО «Беларуськалий» — заказчик работ — обещает новый облик стадиону уже осенью этого года, передает soligorsk.city .

В настоящее время строители выполняют первый этап запланированных работ, который включает не только демонтаж, имеющегося на стадионе покрытия, но и строительство сетей водоснабжения, канализации, теплоснабжения, электроснабжения, кабельной канализации.

Проектом предусмотрена реконструкция административного здания, установка новых мачт освящения поля, реконструкция самого поля. Также проект включает размещение на стадионе теннисного манежа и двух малых тренировочных полей.

Ранее сообщалось о намерении возвести в Солигорске новый и более вместительный стадион.