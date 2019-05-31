Новый спорткомплекс для биатлонистов открыли возле Барановичей

Спорткомплекс с профессиональным стрельбищем открыли 31 мая в агрогородке Мир, что в 5 км от райцентра.

Заниматься здесь будут учащиеся Барановичской спортивной школы. При этом вход в центр открыт для всех желающих, сообщает ОНТ.

Главный объект нового биатлонного комплекса — профессиональное стрельбище. Раньше юные спортсмены из Барановичей, а здесь занимается более полусотни ребят, отдельно отрабатывали бег на лыжах, и отдельно стрельбу. И стреляли из пневматического оружия. Теперь могут использовать профессиональное спортивное.

«Это полноценное стрельбище. Позволяет вести и биатлонную подготовку и лыжную. Есть перепад высот в 50 метров. Это прекрасная возможность детям реализовать себя в биатлоне», — сказал Александр Барауля, заместитель министра спорта и туризма Беларуси.