Новый спорткомплекс для биатлонистов открыли возле Барановичей

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Спорткомплекс с профессиональным стрельбищем открыли 31 мая в агрогородке Мир, что в 5 км от райцентра.

Заниматься здесь будут учащиеся Барановичской спортивной школы. При этом вход в центр открыт для всех желающих, сообщает ОНТ.

Главный объект нового биатлонного комплекса — профессиональное стрельбище. Раньше юные спортсмены из Барановичей, а здесь занимается более полусотни ребят, отдельно отрабатывали бег на лыжах, и отдельно стрельбу. И стреляли из пневматического оружия. Теперь могут использовать профессиональное спортивное.

«Это полноценное стрельбище. Позволяет вести и биатлонную подготовку и лыжную. Есть перепад высот в 50 метров. Это прекрасная возможность детям реализовать себя в биатлоне», — сказал Александр Барауля, заместитель министра спорта и туризма Беларуси.
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Тэги: биатлон спорткомплекс Персона: Александр Барауля Город: Барановичи

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