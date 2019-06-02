Фотофакт. Папский нунций помог накормить гомельских бездомных

1-2 июня в Гомеле находится апостольский нунций архиепископ Габор Пинтер.

В первый день визита представитель папы римского посетил интернат для детей-инвалидов с особенностями психофизического развития, построенный благотворительной католической миссией «Каритас-Милосердие».

В тот же день посла Ватикана ждали в Доме милосердия сестер Матери Терезы, где он принял участие в обеде для бедных и бездомных. Архиепископ Габор Пинтер сам показал пример служения: надел передник и помогал разливать суп, раздавать пищу бедным и бездомным.