Средний курс наличного доллара в мае снизился на 0,2%

На 3,47% (с 2,1730 до 2,0976 рубля) снизился в январе-мае 2019 года средний курс наличного доллара, свидетельствует проведенный БелаПАН мониторинг котировок, выставляемых головными отделениями банков.

В январе доллар подешевел на 1,09% (до 2,14925 рубля), в феврале — на 0,58% (до 2,13685), в марте — на 0,40% (до 2,12835), в апреле — на 1,22% (до 2,10245), в мае — на 0,23%.

Средний курс покупки уменьшился за последний месяц на 0,17% (с 2,0940 до 2,0904 рубля), продажи — на 0,29% (с 2,1109 до 2,1048).

Биржевой курс доллара снизился за январь на 0,46% (с 2,1598 до 2,1499 рубля), за февраль — на 0,53% (до 2,1384), за март — на 0,46% (до 2,1285), за апрель — на 1,07% (до 2,1057), за май — на 0,32% (до 2,0989), с начала года — на 2,82%.

В январе-мае 2018 года средний наличный курс доллара увеличился на 0,94%, за год — на 9,09%. В 2017 году американская валюта подорожала на 1,62%, в 2016-м — на 4,69%, в 2015-м — на 33,37%, в 2014-м — на 46,73%, в 2013-м — на 10,88%.