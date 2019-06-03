10-летняя девочка погибла в ДТП

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10-летняя девочка погибла в дорожно-транспортном происшествии в Житковичском районе.

Фото Следственного комитета

По информации Следственного комитета около полуночи 37-летняя жительница Житковичей не справилась с управлением «Рено» и на трассе Минск – Микашевичи вылетела в кювет и опрокинулась.


Ребенок погиб в аварии под Зельвой

От полученных травм на месте аварии погибла 10-летняя дочь водителя.

По данному делу в отношении женщины открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 317 (Нарушение ПДД или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека) УК, санкции которой предусматривают наказание до пяти лет лишения свободы.

Напомним, в начале этой недели по всей республике проходит специальное мероприятие «Внимание – дети!». Как сообщили в Госавтоинспекции, особое внимание уделяется правилам перевозки пассажиров.
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Тэги: ДТП дети Город: Житковичи

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