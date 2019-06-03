Осужденного за изнасилование подозревают в убийстве девушки, совершенном 18 лет назад

Следователи подозревают заключенного, отбывающего наказание за изнасилование, насильственные действия сексуального характера и грабеж, в убийстве 23-летней жительницы Кричева, совершенного в августе 2001 года.

Как сообщается, следователями повторно проанализированы собранные доказательства. Это дало возможность выйти на след жителя райцентра.

В настоящее время он находится в исправительной колонии. На момент убийства подозреваемому было 20 лет.

По данным СК, мужчина уже признал вину, рассказав, что по дороге домой встретил девушку и решил с ней познакомиться, но та отказалась. Разозлившись, он ударил ее ножом. Нанесенная рана оказалась смертельной.