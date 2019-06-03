В Украине продлили срок содержания под стражей «шпиона» Юрия Политики

Срок содержания под стражей белоруса Юрия Политики, которого Украина обвиняет в шпионаже, продлен еще на два месяца. Такое решение на очередном заседании 31 мая принял Новозаводской районный суд Чернигова, сообщил БелаПАН заместитель начальника управления информации и цифровой дипломатии МИД Беларуси Андрей Шупляк.

«31 мая состоялось очередное заседание суда, — сказал он. — Из-за неявки свидетелей было принято решение продлить срок содержания под стражей нашего гражданина на два месяца — до 31 июля».

Следующее заседание суда назначено на 29 июля, уточнил Шупляк.

Юрий Политика был задержан СБУ 16 июня 2017 года в автобусе Чернигов — Гомель в пункте пропуска «Новые Яриловичи» Черниговского пограничного отряда.

5 октября 2018 года председатель КГБ Валерий Вакульчик заявил, что обменивать осужденного в Беларуси за шпионаж украинского журналиста Павла Шаройко на Юрия Политику не будут, так как вина Политики не доказана. При этом он отметил, что белорусская сторона рассматривает вопрос о помиловании Шаройко.