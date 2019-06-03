В Беларусь из Румынии экстрадировали молдаванку-кардера

До 15 лет лишения свободы грозит гражданке Молдовы (1989 г.р.), которую в Беларуси обвиняют в хищениях путем использования компьютерной техники.

По информации милиции, вместе с группой кардеров из Молдовы она в 2013 году «работала» в Орше, Гомеле и Минске.

Схема действовала просто: сначала устанавливались на банкоматах скрытые видеокамеры и скиммеры (накладки на картоприемники), после чего копировалась информация с магнитных полос пластиковых карт и ПИН-коды.

Далее изготавливались «липовые» кредитки, с помощью которых и снимались деньги со счетов. Всего злоумышленники «подняли» во время белорусских гастролей более 630 миллионов неденоминированных белорусских рублей.

В розыске по линии Интерпола задержанная находилась с марта 2015-го. В руки правоохранителей она попалась при пересечении румынской границы. Судом румынского города Яссы было принято решение об аресте задержанной.