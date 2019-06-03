Бывшего директора завода «Оптрон» будут судить за коррупцию

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Расследование уголовного дела в отношении бывшего гендиректора ОАО «Приборостроительный завод «Оптрон» Николая Янкевича завершено.

Фото: sk.gov.by

Янкевич получил на рабочем месте от руководителя другого столичного предприятия более 20 тыс. долларов за благоприятное решение некоторых вопросов, сообщили в городском УСК. Обвиняемый получил еще одну взятку на сумму более 8 тыс. рублей.

В обоих случаях получение незаконного вознаграждения осуществлялось при пособничестве начальника службы безопасности предприятия.

Янкевича задержали в феврале 2019 года. Ему грозит 15 лет колонии.
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Тэги: Оптрон коррупция взятки Персона: Николай Янкевич Город: Минск

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