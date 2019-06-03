Бывший начальник криминальной милиции Чечерского РОВД не признал вину

В суде Центрального района Гомеля завершился допрос Дмитрия Евстратенко.

Ему инкриминируется девять эпизодов преступной деятельности в течение пяти лет: мошенничество, подстрекательство к даче взяток, превышение власти, подделка документов. Вместе с бывшим милиционером под уголовное преследование попали его сестра — управляющая делами райисполкома (на момент совершения преступлений), подруга — юрисконсульт местной больницы и два полевода.

Согласно обвинению, во время проверок в отношении лиц, подозреваемых в незаконных действиях с наркотиками, оперуполномоченный предлагал им избежать ответственности за взятки в размере от 300 до 2400 долларов.

Также, согласно обвинению, милиционер подыскал опекунов — жителей деревни Ровковичи для двух недееспособных граждан, находящихся в больнице сестринского ухода. Сестра и подруга милиционера помогли оформить необходимые документы. Престарелые граждане в результате действий «опекунов» лишились денег и имущества.

3 июня на суде Евстратенко заявил, что другие обвиняемые — полеводы из деревни Ровковичи — оговорили его. Свою вину он не признал полностью. Ранее полеводы давали показания, что действовали по приказу милиционера, так как он якобы угрожал одному из них возбудить уголовное дело, а его сожительнице — забрать ребенка в приют. По словам милиционера, в преступных действиях в отношении престарелых виноваты полеводы, а он ни при чем.

На следующем заседании будут допрошены свидетели по делу.