Apple отказалась от сервиса iTunes

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Компания Apple отказалась от своего сервиса iTunes – лучшего, как уверяли «яблочники», в мире «способе для прослушивания, просмотра и пополнения коллекции музыки, фильмов, приложений и другого контента». Об этом было заявлено накануне при презентации новых продуктов компании.

Как отмечается, сейчас эту функцию разделят между собой уже существующие Apple Music, Apple Podcasts и Apple TV.

Также было представлен стриминговый видеосервис, который Apple запускает, как конкурента лидирующему на рынке Netflix (разработчики обещают караоке и функцию подключения контролеров от Xbox b PlayStation).
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Тэги: Apple iTunes

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