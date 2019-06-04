Apple отказалась от сервиса iTunes

Компания Apple отказалась от своего сервиса iTunes – лучшего, как уверяли «яблочники», в мире «способе для прослушивания, просмотра и пополнения коллекции музыки, фильмов, приложений и другого контента». Об этом было заявлено накануне при презентации новых продуктов компании.

Как отмечается, сейчас эту функцию разделят между собой уже существующие Apple Music, Apple Podcasts и Apple TV.

Также было представлен стриминговый видеосервис, который Apple запускает, как конкурента лидирующему на рынке Netflix (разработчики обещают караоке и функцию подключения контролеров от Xbox b PlayStation).