В Новополоцке горело здание стройтреста – эвакуированы десятки людей

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Пожар в административно-бытовом корпусе строительно-монтажного траста № 16 произошел в Новополоцке на улице Промышленной.

Как сообщили спасатели, сигнал о возгорании на пульт дежурного поступил накануне днем. В ходе разведки пожар был обнаружен на 2-м этаже в неэксплуатируемом кабинете бухгалтерии.

До прибытия подразделений МЧС 25 человек покинули здание самостоятельно, еще 20 человек были эвакуированы работниками МЧС по лестницам.

Особого ущерба пожар, который был ликвидирован в течение нескольких минут, зданию не нанес – поврежден лишь участок пола и закопчены стены.
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Тэги: пожар Город: Новополоцк

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