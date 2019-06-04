Вице-премьер Турчин предложил Сингапуру использовать Беларусь для выхода на рынок ЕАЭС

Беларусь рассматривает Сингапур как ворота для выхода белорусских товаров и услуг на обширный рынок Юго-Восточной Азии и всего Азиатско-Тихоокеанского региона, заявил первый заместитель премьер-министра Александр Турчин 3 июня на встрече со старшим государственным министром торговли и промышленности Сингапура Ко По Куном.

Сингапур / Фото pixabay.com носит иллюстративный характер

«В свою очередь предлагаем Сингапуру обратить внимание на Беларусь как перспективную точку выхода на емкий рынок Евразийского экономического союза, в том числе с учетом предстоящего заключения соглашения о свободной торговле между Сингапуром и ЕАЭС», — цитирует Турчина пресс-служба правительства.

Он добавил, что белорусская сторона в целом поддерживает заключение данного соглашения и будет приветствовать его скорейшее подписание.

«Я хотел бы предложить вам определить несколько ключевых проектов, которые мы могли бы взять под личный контроль и обеспечить их успешную реализацию, — отметил Турчин. — Наши основные рынки — это США и Европейский союз. Учитывая, что уровень рентабельности компаний более 40%, я бы предложил инвестирование в компании в парке, чтобы мы могли выйти и на рынок Юго-Восточной Азии с нашими услугами».

В свою очередь Ко По Кун отметил, что у Сингапура и Беларуси исторически сложились хорошие отношения, что позволило странам создать базу для проведения переговоров по соглашению о свободной торговле.

«Мои коллеги проинформировали меня, что мы достаточно хорошо продвинулись в части подготовки этого соглашения», — сказал старший государственный министр.

Гость отметил, что с Беларусью нет каких-то крупных разногласий, поэтому обе стороны надеются завершить сейчас работу по главе о торговле товарами. «Надеюсь, что в этом году это произойдет», — отметил Ко По Кун.

Он также заявил, что Сингапур будет всячески поддерживать Беларусь в процессе присоединения ко Всемирной торговой организации.

По данным Белстата, в 2018 году товарооборот между Беларусью и Сингапуром составил 50,9 млн долларов (рост на 35% к уровню 2017 года). Продвижением экспорта в странах Азии занимаются созданные в Сингапуре собственные региональные субъекты товаропроводящей сети производств «Белшина», БелАЗ и МТЗ.