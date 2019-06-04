Фотофакт. Миорский мясокомбинат сделал трактор и мельницу из колбасы и сала

На открывшейся 4 июня под Минском выставке «Белагро», как всегда, много необычных экспонатов, которые ради привлечения внимания к своей экспозиции привозят предприятия.

Так, на глаза корреспондента Naviny.by попалась мини-экспозиция Миорского мясокомбината.

Как сообщили представители предприятия, композиция выполнена из мяса и сала. Ее соорудили за два дня по задумке технологов предприятия.

«Каждый год придумывают новую композицию», — заметили миорчане.

А куда же пойдет «шедевр» после выставки? «Будем давать пробовать посетителям выставки, — ответили представители. — Ну а тем, что останется, покормим собачек».