Проблемные активы банков почти удвоились

На 1 мая необслуживаемые (проблемные) активы банков достигли 3.379,7 млн рублей — об этом свидетельствуют данные Нацбанка.

Годом ранее (на 1 мая 2018-го) необслуживаемые (проблемные) активы банков составляли 1.743,4 млн рублей.

Весной прошлого года Нацбанк внес изменения в методологию классификации банковских активов для ее сближения с международными стандартами.

Если ранее к проблемным активам относилась просроченная кредитная задолженность на срок более 30 дней, то с апреля 2018 года к таким активам стала относиться в основном кредитная задолженность, просроченная более чем на 90 дней.

После вступления в силу новой методологии доля проблемных активов на 1 мая 2018 года составляла в банковской системе 3,5% к 1 января 2019-го, увеличилась до 5%, а к 1 мая 2019 года достигла 6,2%.

По данным Нацбанка, более 80% проблемных активов находится в государственных банках. При этом, согласно оценкам регулятора, в секторе госпредприятий, который в основном обслуживают госбанки, высока вероятность реализации кредитного риска.

«По результатам текущих оценок доля всех обязательств государственных предприятий — крупнейших кредитных заемщиков, которые с высокой степенью вероятности не смогут рассчитываться по ним самостоятельно, составила 14% по отношению к ВВП», — отмечалось в отчете Нацбанка о финансовой стабильности, который был опубликован в 2018 году.

Тема продолжающегося роста проблемных активов в банковской системе поднималась на последнем расширенном заседании правления Нацбанка в апреле 2019 года.

«Наиболее значительное влияние на увеличение доли необслуживаемых активов банков оказывает отсутствие существенного улучшения финансового состояния кредитополучателей — юридических лиц», — заявил начальник управления финансовой стабильности Нацбанка Игорь Могилевич, выступая на заседании правления.

При этом он добавил, что пока «значение величины доли необслуживаемых активов находится в приемлемых диапазонах».

«Вместе с тем следует отметить, что доля необслуживаемых активов юридических лиц в иностранной валюте превысила 10%», — констатировал Могилевич.