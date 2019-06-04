Беларуси надо искать новые рынки из-за ограничений Россельхознадзора, — министр ЕЭК

Беларусь должна снижать зависимость от продовольственного рынка России. Такое мнение высказал журналистам 4 июня на выставке «Белагро» член коллегии (министр) по промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии Александр Субботин, комментируя постоянные претензии Россельхознадзора к белорусской продукции.

«Нужно понижать зависимость от рынка Российской Федерации. Как говорит президент [Александр Лукашенко], должна быть диверсификация экспорта и, как минимум, треть надо продавать в страны дальней дуги. Есть Китай, открытый для Беларуси, есть страны Ближнего Востока. Можно посмотреть на африканский континент и так далее. Постоянно новые предприятия открываются у нас и на Европейский союз. Да, там квоты. Да, они нас не пускают со своим товаром, но все равно надо входить, искать пути и так далее», — сказал Субботин.

Вместе с тем, по его мнению, надо продолжать переговоры с российской стороной, чтобы искать решение по снятию ограничений с белорусских предприятий.

«Надо активно переговариваться с представителями того рынка, на котором мы находимся (то есть Российской Федерации), что Минсельхозпрод Беларуси сейчас активно и делает. Ездит и переговаривается на коллегиях, используется площадка Союзного государства, Евразийской комиссии, двусторонние переговоры и так далее», — подчеркнул министр ЕЭК.

Сейчас под ограничениями Россельхознадзора находятся около 60 белорусских предприятий молочной и мясной отрасли.

Сегодня вице-премьер Владимир Дворник заявил, что временные ограничения, которые периодически вводятся Россельхознадзором в отношении белорусской продукции, «не носят системного характера и не влияют на развитие сельскохозяйственного потенциала нашей республики»