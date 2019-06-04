День России в Минске: выступят Лариса Долина и «Хор Турецкого»

В ближайшую субботу, 8 июня, на территории Верхнего города и у Дворца спорта пройдет День многонациональной России.

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Как отмечают организаторы, мероприятие направлено на «укрепление культурных связей и единства двух дружественных народов».

Праздник у ратуши начнется в 12 часов. Минчанам и гостям столицы предложат выступление творческих коллективов, среди которых хор русской песни имени Никитиной, танцевальный ансамбль «Легенды Кавказа», фольклорный татаро-башкирский ансамбль «Лейсян», чувашский ВИА «Хамар-Ял», детскую площадку и другие тематические уголки. Будет также проведен конкурс на лучший костюм в цветах российского триколора.

Будут открыты «Русский», «Поволжский» и «Северо-Кавказский» дворики.

Умельцы декоративно-прикладного искусства проведут мастер-классы по керамике, гончарству, вязанию, ковке…

На фуд-корте можно будет попробовать «многообразие блюд народов России».

На улице Зыбицкой детей ожидает катание на пони и лошадях, а для их родителей – на байках «Ночных волков».

В 21:30 во дворике отеля «Монастырский» в рамках праздника будет показан известный кинофильм российского производства.

На большой сцене у Дворца спорта пройдет гала-концерт. Посольство России обещает «беспрецедентное количество прославленных исполнителей из разных регионов Российской Федерации».

Среди участников «Хор Турецкого», Лариса Долина и оркестр под управлением Игоря Бутмана, ансамбль танца «Лезгинка» и многие другие.