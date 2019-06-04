Зеленский совершает первый зарубежный визит на посту президента

Президет Украины прибыл во второй половине дня 4 июня в Бельгию.

В соответствии с программой, первой состоится встреча с президентом Европейской комиссии Жаном-Клодом Юнкером, которая начнется в 16:30 по Киеву, сообщили в пресс-службе Зеленского.

После этого президент переедет в штаб-квартиру НАТО, где проведет встречу с генеральным секретарем Альянса Йенсом Столтенбергом.

В 19:20 по Киеву в здании Еврокомиссии начнется встреча с президентом ЕК по вопросам евро, социального диалога, финансовой стабильности и финансовых услуг Валдисом Домбровскисом, который курирует вопросы макрофинансовой помощи Украине.

Завершает сегодняшнюю программу встреча с президентом Польши Анджеем Дудой, которая пройдет в представительстве Польши в ЕС.

На второй день запланированы встречи с высоким представителем ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерикой Могерини и президентом Европейского Совета Дональдом Туском, по окончании которой будет дана совместная пресс-конференция.

Экс-президент Петр Порошенко посоветовал Зеленскому подтвердить четкий план по вступлению Украины в НАТО и Евросоюз.