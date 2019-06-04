ТРЦ в Нур-Султане назвали лучшим в международном конкурсе

Комплекс MEGA Silk Way признали лучшим архитектурным проектом в сфере ритейла на Asia-Pacific Property Awards.

Фото: mega.kz

Конкурс Asia-Pacific Property Award является частью International Property Awards, который проводится с 1993 года и является одной из самых авторитетных премий в сфере коммерческой недвижимости. Этой премией отмечаются самые передовые архитектурные решения, передает NUR.kz .

Международная команда из 80 арбитров оценивает в Лондоне проекты на основании их достижений в области дизайна и архитектуры, качества и уровня сервиса, инноваций и безопасности, оригинальной концепции и использования современных и зеленых технологий. Председателями жюри являются члены палаты лордов британского парламента.