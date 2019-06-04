ТРЦ в Нур-Султане назвали лучшим в международном конкурсе
Комплекс MEGA Silk Way признали лучшим архитектурным проектом в сфере ритейла на Asia-Pacific Property Awards.
Конкурс Asia-Pacific Property Award является частью International Property Awards, который проводится с 1993 года и является одной из самых авторитетных премий в сфере коммерческой недвижимости. Этой премией отмечаются самые передовые архитектурные решения, передает
Международная команда из 80 арбитров оценивает в Лондоне проекты на основании их достижений в области дизайна и архитектуры, качества и уровня сервиса, инноваций и безопасности, оригинальной концепции и использования современных и зеленых технологий. Председателями жюри являются члены палаты лордов британского парламента.
|Крупнейший торгово-развлекательный центр Нур-Султана открыл свои двери в марте 2017 года. Его проектирование было осуществлено британским бюро Chapman Taylor, которое на протяжении пятидесяти лет специализируется на проектах для ритейла и досуга.